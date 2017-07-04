Молодая жена Ивана Краско едва терпит этот брак

Наталья Шевель - жена 86-летнего актера Краско может уйти от мужа.

Молодая жена актера Ивана Ивановича Краско Наталья Шевель рассказала uznayvse, что их брак далек от идеального.

По словам актрисы, семейное счастье подтачивает быт – дома у пары всегда чудовищный беспорядок, кроме того, конфликты с родственниками пожилого мужа мешают Наталье спокойно жить. По словам жены Ивана Краско, ремонт в их жилище не делался почти два десятка лет, к тому же в квартире полно "пылесборников" – пакетов, привезенных из поездок, подарков от поклонников артиста, а еще коллекция необычных красивых бутылочек с алкоголем, которую собирает Иван Краско.

Наталья Краско сообщила, что планировала совсем другую семейную жизнь.

Она реалистка и понимала, что некоторые ее ожидания не оправдаются, но не оправдалось ни одно. Она непрерывно наводит в квартире порядок, ругается с бывшей невесткой Краско Маргаритой Звонаревой, которая тоже живет в этой квартире, и при этом пытается успевать работать в театре. Когда терпение Натальи лопнуло, она решила начать ремонт и превратить небольшую комнату, где она живет с мужем, в "чилаут-зону".

Коллекцию бутылок с настойками Наталья Краско собирается поставить на барную стойку, кроме того, она хочет заменить паркет, расписать стены прямо поверх обоев и вынести на помойку весь ненужный хлам.

Редакция uznayvse.ru напоминает, что брак между 86-летним актером театра и кино Иваном Краско и молодой актрисой, его студенткой Натальей Шевель, был заключен в 2015 году. Разница в возрасте между супругами составляет 60 лет.