Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
21:30, 04 Июля 2017
фото: Фото: uznayvse

Молодая жена Ивана Краско едва терпит этот брак

По теме

Ученые: Активность сексуальной жизни женщины выдает походка
04.07.17 23:30
Россияне назвали Германию самой привлекательной страной для эмиграции
04.07.17 20:20
ФОТО: Волочкова в трусах показала очередную растяжку
04.07.17 19:40
Все новости
Загрузка...

Наталья Шевель - жена 86-летнего актера Краско может уйти от мужа.

Молодая жена актера Ивана Ивановича Краско Наталья Шевель рассказала uznayvse, что их брак далек от идеального.

По словам актрисы, семейное счастье подтачивает быт – дома у пары всегда чудовищный беспорядок, кроме того, конфликты с родственниками пожилого мужа мешают Наталье спокойно жить. По словам жены Ивана Краско, ремонт в их жилище не делался почти два десятка лет, к тому же в квартире полно "пылесборников" – пакетов, привезенных из поездок, подарков от поклонников артиста, а еще коллекция необычных красивых бутылочек с алкоголем, которую собирает Иван Краско.

Наталья Краско сообщила, что планировала совсем другую семейную жизнь.

Она реалистка и понимала, что некоторые ее ожидания не оправдаются, но не оправдалось ни одно. Она непрерывно наводит в квартире порядок, ругается с бывшей невесткой Краско Маргаритой Звонаревой, которая тоже живет в этой квартире, и при этом пытается успевать работать в театре. Когда терпение Натальи лопнуло, она решила начать ремонт и превратить небольшую комнату, где она живет с мужем, в "чилаут-зону".

Коллекцию бутылок с настойками Наталья Краско собирается поставить на барную стойку, кроме того, она хочет заменить паркет, расписать стены прямо поверх обоев и вынести на помойку весь ненужный хлам.

Редакция uznayvse.ru напоминает, что брак между 86-летним актером театра и кино Иваном Краско и молодой актрисой, его студенткой Натальей Шевель, был заключен в 2015 году. Разница в возрасте между супругами составляет 60 лет.

По теме

Ученые: Активность сексуальной жизни женщины выдает походка
04.07.17 23:30
Россияне назвали Германию самой привлекательной страной для эмиграции
04.07.17 20:20
ФОТО: Волочкова в трусах показала очередную растяжку
04.07.17 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ненец
2017-07-04 21:39:31
А нефик с больными руками замуж выходить. Вот и не совпадение. Характеров. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2017, 19:40
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
03.07.2017, 09:44
Галина Васильева: "Я попала в западню"
30.06.2017, 06:40
СК РФ : Трое подростков, которых ищут на Ладоге, утонули
29.06.2017, 20:20
Ксения Бородина без макияжа испугала подписчиков
01.07.2017, 14:56
С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила дорожного движения - смотрим, что изменилось
27.06.2017, 13:56
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель отомстил нарушителю, который его подрезал

Аналитика

Сегодня 10:36
Политкухня
Как возникло и как развивалось дело "Петропита" 2
Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.
"Нужно создать, а потом думать" 7
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 14
03.07.2017 09:44
Жителей Петрозаводска приглашают поддержать инициативу о статусе столицы 4
03.07.2017 09:37
Слово о статусе 2
30.06.2017 08:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:03
Личное мнение
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 1
03.07.2017 17:06
Про жертв и палачей 13
30.06.2017 11:11
Приходите – увидите! 1
30.06.2017 09:42
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел пикет в защиту Галины Васильевой
03.07.2017 16:55
все фото и видео

Опрос

Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?

Афиша

Сегодня в городе (4)
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Холодное танго
2:22
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»