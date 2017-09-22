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Молодежь в Карелии стала чаще открывать собственный бизнес: сферы деятельности
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22.09.17 10:00
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Стартапы становятся все более популярны среди молодых жителей Карелии, которые таким способом пытаются обеспечить себе заработок.
Об этом сообщил директор по развитию Карельского ресурсного центра общественных организаций Павел Петров на конференции "Борьба с молодежной безработицей" в Петрозаводске, пишут "Вести Карелии".
"Их (стартапов- прим. ред.) раньше не было или были в абсолютно небольшом объеме. Сейчас создание своего бизнеса с помощью каких-то методик, с помощью каких-то консультаций, примеров – вот это становится, наверно, более популярным не только в странах Балтии, в странах северной Европы, с которыми мы работаем, но и в регионах Северо-запада России",- сказал Петров.
Подробнее читайте в материале издания.
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