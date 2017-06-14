Молодежному совету Петрозаводска предложили взять шефство над "Сулажгорскими высотами"

Депутат Петросовета Александр Анишин предложил взять шефство над памятным местом под Петрозаводском.

Перед Днем города члены координационного совета по патриотическому воспитанию наведут порядок вокруг монумента "Сулажгорские высоты".

В мэрии Петрозаводска прошло очередное заседание координационного совета по патриотическому воспитанию. Его участники обсудили патриотические мероприятия, проведенные на территории города за последние шесть месяцев, сообщили в пресс-службе Петросовета.

По словам сотрудника городского управления физкультуры, спорта и молодежной политики Максима Мацкевича, в Петрозаводске на сегодняшний день живет около 75 тысяч молодых людей (возраст от 14 до 30 лет). Работой с ними, в том числе по патриотическому направлению, занимаются Молодежный центр "Смена" и Городской центр молодежи.

Одним из главных мероприятий, в организации которого участвовали эти структуры, стала акция "Бессмертный полк", собравшая порядка 17 тысяч петрозаводчан. Молодежь города участвовала также в молодежном марше памяти (более пяти тысяч человек), Большой георгиевской игре (полторы тысячи школьников), военно-спортивном слете "К службе в армии готов".

Отдельно Мацкевич отметил избрание нового состава Молодежного совета карельской столицы. В ближайшее время его представитель будет делегирован в координационный совет по патриотическому воспитанию.

Председатель координационного совета Александр Анишин предложил его членам взять шефство над одним из памятных мест, расположенных в Петрозаводске. Решено, что накануне Дня города члены совета наведут порядок возле монумента "Сулажгорские высоты", расположенного на Пряжинском шоссе.

"Я считаю, что нужно не только произносить красивые и правильные речи, но и делами заниматься, - сказал депутат Петросовета. – Мы должны дать пример организациям и предприятиям города и закрепить за собой одно из памятных мест. Сулажгорские высоты мы выбрали потому, что это место знаковое: в 1919 году здесь была остановлена финская армия".