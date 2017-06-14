Молодежному совету Петрозаводска предложили взять шефство над "Сулажгорскими высотами"
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Депутат Петросовета Александр Анишин предложил взять шефство над памятным местом под Петрозаводском.
Перед Днем города члены координационного совета по патриотическому воспитанию наведут порядок вокруг монумента "Сулажгорские высоты".
В мэрии Петрозаводска прошло очередное заседание координационного совета по патриотическому воспитанию. Его участники обсудили патриотические мероприятия, проведенные на территории города за последние шесть месяцев, сообщили в пресс-службе Петросовета.
По словам сотрудника городского управления физкультуры, спорта и молодежной политики Максима Мацкевича, в Петрозаводске на сегодняшний день живет около 75 тысяч молодых людей (возраст от 14 до 30 лет). Работой с ними, в том числе по патриотическому направлению, занимаются Молодежный центр "Смена" и Городской центр молодежи.
Одним из главных мероприятий, в организации которого участвовали эти структуры, стала акция "Бессмертный полк", собравшая порядка 17 тысяч петрозаводчан. Молодежь города участвовала также в молодежном марше памяти (более пяти тысяч человек), Большой георгиевской игре (полторы тысячи школьников), военно-спортивном слете "К службе в армии готов".
Отдельно Мацкевич отметил избрание нового состава Молодежного совета карельской столицы. В ближайшее время его представитель будет делегирован в координационный совет по патриотическому воспитанию.
Председатель координационного совета Александр Анишин предложил его членам взять шефство над одним из памятных мест, расположенных в Петрозаводске. Решено, что накануне Дня города члены совета наведут порядок возле монумента "Сулажгорские высоты", расположенного на Пряжинском шоссе.
"Я считаю, что нужно не только произносить красивые и правильные речи, но и делами заниматься, - сказал депутат Петросовета. – Мы должны дать пример организациям и предприятиям города и закрепить за собой одно из памятных мест. Сулажгорские высоты мы выбрали потому, что это место знаковое: в 1919 году здесь была остановлена финская армия".
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