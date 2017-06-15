Молодежный совет поддержал инициативу о столичном статусе Петрозаводска

В Петрозаводске состоялось первое заседание Молодежного совета, который был избран в мае.

В повестку заседания вошли шесть вопросов. Сначала депутаты избрали из своего числа председателя: им стала Екатерина Литвинова. Одним из заместителей председателя совет избрал Сергея Манакова. Вопрос о втором заместителе решено отложить на следующее заседание, поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимые восемь голосов. Также депутаты избрали секретариат совета. В него вошли Диана Степанова и Арман Багратян. Третьего члена секретариата определят на следующем заседании.

Далее депутаты рассмотрели три вопроса. Народные избранники единогласно поддержали инициативу Геннадия Боднарчука о законодательном закреплении за Петрозаводском столичного статуса.

"Я, как представитель активной молодежи, постоянно езжу на различные форумы, и вижу, что Карелия у всех ассоциируется с Кижами, с водопадами, а не с Петрозаводском, - пояснила решение поддержать инициативу Екатерина Литвинова. – Поэтому важно, чтобы Петрозаводск на деле стал столицей республики. А для этого нашему городу необходимо дополнительное финансирование".

Также единогласно они проголосовали за создание рабочей группы по вопросам поддержки этой инициативы. Кроме того, депутаты делегировали двоих представителей в рабочую группу Петросовета по благоустройству.

"Я очень рад, что вы проявили свою активную гражданскую позицию, участвуя в выборах, - обратился к молодым депутатам Боднарчук. – Хочу поздравить вас с победой, тем более что борьба на выборах была довольно серьезная. Мой долг напомнить вам, что вместе с депутатским статусом у вас появилась огромная ответственность – перед вашими избирателями и всеми жителями города. Глядя на вас, горожане будут строить мнение обо всем депутатском корпусе".

В конце мая Боднарчук выступил с инициативой о разработке республиканского закона "О статусе столицы Республики Карелия". Затем это предложение поддержали члены постоянных комиссий горсовета, после чего депутаты направили официальное обращение на имя врио главы республики с просьбой поддержать инициативу.