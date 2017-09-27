Молодежный совет решил повысить правовую и политическую грамотность молодежи Петрозаводска

Как именно этого добиться, определит рабочая группа, созданная на втором заседании совета, сообщили в Петросовете.

В среду, 27 сентября, состоялось второе заседание Молодежного совета при Петросовете. Депутаты завершили формирование руководства и секретариата совета, приняли его логотип и создали две рабочие группы.

Вице-спикером Молодежного совета (наряду с Сергеем Манаковым, избранным на первом заседании) депутаты единогласно избрали Алину Эммаусскую; секретарем консультативного органа стал Антон Кукушкин. Затем народные избранники утвердили план работы совета на 2017 год: ближайшая (и единственная) его сессия запланирована на 13 декабря.

Депутат Михаил Кривенко предложил создать рабочую группу, которая займется повышением правовой и политической грамотности молодежи карельской столицы. По его мнению, группа должна определить, в каком формате должно проходить подобное просвещение, каких специалистов к нему нужно привлечь, насколько должен быть рассчитан проект и на какие результаты здесь следует рассчитывать.

Предполагается, что правовую грамотность молодежи в Петрозаводске будут повышать, в частности, в трудовой сфере. Оказывать поддержку молодым депутатам готовы представители городского Центра молодежи.

Также депутаты решили официально взять шефство над тремя памятными знаками узникам финских концлагерей (на улицах Боровой и Чапаева, а также в Старокукковском сквере) и над мемориальным комплексом "Кладбище советских граждан, замученных в финских концентрационных лагерях в 1941-1944 г.". Как пояснил вице-спикер Сергей Манаков, депутаты регулярно будут следить за сохранностью объектов, а в случае необходимости инициируют их ремонт.