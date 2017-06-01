Молодого человека разыскивают в Петрозаводске по подозрению в совершении преступления

В Петрозаводске полиция разыскивает Никиту П. 1996 года рождения по подозрению в совершении побоев.

Информация об этом опубликована на сайте регионального МВД.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефонам: 8-911-415-25-87, (814-2) 739-154 или 02, с мобильного (102).