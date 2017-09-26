Молодого петрозаводчанина могут посадить на пять лет за картинки в Интернете

В Петрозаводске перед судом предстанет 19-летний местный житель, который, как считают следователи, разместил в Интернете изображения с текстом экстремистского характера.

"По версии следствия, обвиняемый разместил на одном из сайтов в сети Интернет изображения с текстами, содержащими высказывания уничижительного характера по отношению к представителям определенных национальностей, которые являются источником возбуждения ненависти, вражды, унижения достоинства человека, группы лиц по признакам национальности", - сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

В ведомстве подчеркнули, что размещенная информация оказалась доступна неограниченному кругу интернет-пользователей.

В отношении молодого человека было возбуждено дело по ч.1 ст.282 УК РФ.

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишение свободы на срок до 5 лет", - заключили в СУ СК.