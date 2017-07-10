13:15, 10 Июля 2017
Молодой человек напал на 89-летнюю женщину в Петрозаводске
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Девятнадцатилетний грабитель, выхвативший у пожилой женщины кошелек, задержан, сообщает МВД Карелии.
5 июля в полицию обратилась 89-летняя жительница карельской столицы, сообщив об ограблении в подъезде собственного дома. По данным МВД Карелии, несмотря на то, что женщина с трудом могла описать выхватившего у нее кошелек преступника, сотрудники полиции сумели составить ориентировку.
Молодой человек дал признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
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