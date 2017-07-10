Молодой человек напал на 89-летнюю женщину в Петрозаводске

Девятнадцатилетний грабитель, выхвативший у пожилой женщины кошелек, задержан, сообщает МВД Карелии.

5 июля в полицию обратилась 89-летняя жительница карельской столицы, сообщив об ограблении в подъезде собственного дома. По данным МВД Карелии, несмотря на то, что женщина с трудом могла описать выхватившего у нее кошелек преступника, сотрудники полиции сумели составить ориентировку.

Молодой человек дал признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".