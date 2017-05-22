Молодой человек в Карелии пробил кирпичную стену в гараже и попал под статью

Полицейские Петрозаводска установили подозреваемого в краже из гаража электроинструментов и грузовых автомобильных покрышек.

Как рассказали в пресс-службе МВД, на прошедшей неделе владелец гаража обратился с заявлением в полицию. Дверь в бокс была оборудована запирающим устройством, которое не было повреждено. Но в кирпичной стене, ведущей в соседний гараж, зияла большая дыра. Ущерб, причиненный владельцу имущества, составил 220 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 19-летний петрозаводчанин.

Как выяснили полицейские, молодой человек заметил в одном из гаражей открытую дверь. Заглянув внутрь, он не обнаружил ничего ценного. Тогда непрошенный гость пробил кирпичную кладку, попав внутрь соседнего помещения. Имущество, добытое там, он вынес таким же способом и погрузил в свою машину.

Полицейские изъяли все электроинструменты, - злоумышленник не успел их сбыть. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".