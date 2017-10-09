Молодой мужчина пытался изнасиловать девушку на улице в Петрозаводске

В Петрозаводске перед судом предстанет 24-летний мужчина, обвиняемый в покушении на изнасилование.

По версии следствия, вечером 19 августа пьяный молодой мужчина находился в одном из лесных массивов Петрозаводске и напал на прохожую девушку. Он избил ее и попытался изнасиловать. Однако на помощь подоспели прохожие, которые задержали обвиняемого.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.