16:04, 09 Октября 2017
Молодой мужчина пытался изнасиловать девушку на улице в Петрозаводске
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В Петрозаводске перед судом предстанет 24-летний мужчина, обвиняемый в покушении на изнасилование.
По версии следствия, вечером 19 августа пьяный молодой мужчина находился в одном из лесных массивов Петрозаводске и напал на прохожую девушку. Он избил ее и попытался изнасиловать. Однако на помощь подоспели прохожие, которые задержали обвиняемого.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
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