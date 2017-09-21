Молодой петрозаводчанин зарезал друга в подъезде

В Петрозаводске перед судом по обвинению в убийстве предстанет 19-летний местный житель, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 16 июня 19-летний житель Петрозаводска распивал спиртное в квартире знакомого. Молодые люди поссорились, и петрозаводчанин ушел из гостей, взял дома нож и вернулся к оппоненту.

Конфликт продолжился на лестничной площадке. Злоумышленник ударил приятеля ножом в грудь. Тот скончался на месте, обвиняемый скрылся, но был задержан сотрудниками полиции.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.