12:27, 08 Октября 2017
Молодой водитель на трассе в Карелии въехал в фонарный столб
По теме
Загрузка...
В Лахденпохском районе республики водитель на "Ниве" въехал в фонарный столб.
Как рассказали в управлении ГИБДД, 7 октября в 06.30 на 217 км. трассы "Сортавала" водитель "Нивы" врезался в опору уличного освещения.
"В результате происшествия пострадал водитель, мужчина 1996 года рождения. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка", - отметили в ведомстве.
По теме
Выбор читателей
03.10.2017, 23:30
05.10.2017, 11:15
02.10.2017, 11:32
02.10.2017, 14:19
04.10.2017, 12:42
Аналитика
06.10.2017 11:05
Политкухня
Эксперты проанализировали итоги губернаторской кампании в Карелии.
05.10.2017 11:15
03.10.2017 16:14
03.10.2017 10:22
02.10.2017 10:00
Чтиво
06.10.2017 11:54
Личное мнение
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
02.10.2017 14:19
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
Медиа
07.10.2017 18:32
Опрос
О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?
Афиша
Сегодня в городе (3)
Комментарии