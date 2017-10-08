Молодой водитель на трассе в Карелии въехал в фонарный столб

В Лахденпохском районе республики водитель на "Ниве" въехал в фонарный столб.

Как рассказали в управлении ГИБДД, 7 октября в 06.30 на 217 км. трассы "Сортавала" водитель "Нивы" врезался в опору уличного освещения.

"В результате происшествия пострадал водитель, мужчина 1996 года рождения. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка", - отметили в ведомстве.