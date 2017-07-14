Молодой водитель на внедорожнике сбил велосипедиста в Петрозаводске

ДТП, в котором пострадал велосипедист, произошло на ул.Правды, сообщили в городской дежурной службе Петрозаводске.

В минувший четверг 13 июля в 20.25 на ул. Правды, у д. 38, 27-летний водитель, управляя автомобилем SsangYong, при совершении поворота налево не предоставил преимущество 33-летнему велосипедисту, двигавшемуся в прямом встречном направлении.

В результате пострадал велосипедист. Он госпитализирован с места происшествия.