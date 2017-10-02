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Новости. Общество
12:16, 02 Октября 2017

Молодожены из Карелии застряли в Турции

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Из-за проблем авиакомпании "Вим Авиа" молодая семья из Петрозаводска вернется из свадебного путешествия домой на несколько дней позже. 

"Мы должны были вылететь из Анталии в Санкт-Петербург 30 сентября и в этот же день вернуться на "Ласточке" в Петрозаводске. Но чартерный рейс авиакомпании "Вим Авиа" отменили, и мы сейчас все6 еще находимся в Турции", - рассказал петрозаводчанин Игорь.


За день до вылета на рецепшене в отеле информация о предстоящем перелете не появилась. Представляющий интересы компании "Интурист" отельный гид сказал, что "надо ждать". На вопрос о том, будет ли продлено пребывание в номере в отеле, ничего не сказать не смог, так как "нет информации". Вечером 30 сентября от него появилось сообщение о том, что через 15 минут за нами приедут.

 

"Мы думали, что нас повезут в аэропорт, но оказалось, что повезли в другой отель. Он находится в 10 километрах от аэропорта Анталии", - сказал Игорь. - После заселения нам никто ничего не сказал, а утром мы случайно увидели представителя туроператора, которая приглашала всех на собрание. Выяснилось, что в отеле находятся около 40 человек, ожидающих рейс. Некоторые из них должны были вылететь "Вим Авиа" еще 25 сентября".

"Часть людей уже возили в аэропорт, но им не хватило места, и их вернули назад в отель. Они вылетели позже. Среди ожидающих рейс была туристка, которая отдыхала с сыном и своей сестрой. Ребенку и сестре место в самолете нашлось, а женщину вернули в отель", - сказал петрозаводчанин.

По его словам, 9 человек - в основном семьи с детьми - отправили в Санкт-Петербург в воскресенье, 1 октября. Их всех везли турецкие авиакомпании.

"Ожидается, что нас отправят самолетом в Питер уже сегодня поздно вечером. Остается на это только надеяться", - сказал житель карельской столицы.

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