Молодые петрозаводчане за ночь попытались угнать несколько машин в Кондопоге

Кондопожские установили личности молодых людей, которые подозреваются в причастности к ряду имущественных преступлений, сообщает МВД Карелии.

Все они были совершены в ночь с субботы на воскресенье в городе бумажников.

Как установили полицейские, 23 сентября в город приехали двое молодых петрозаводчан. По версии следствия, они похитили из салона автомобиля магнитолу и сабвуфер, в другом случае кража не удалась. Затем молодые люди попытались угнать транспорт. Они вскрыли три машины, но не сумели их завести. На четвертых по счету вскрытых "Жигулях" они решили покинуть Кондопогу, но никак не находили выезд из города.

К тому времени в дежурной части стало известно о пропаже автомобиля. Наряд ДПС обнаружил транспорт. Одного из находящихся в нем гражданина задержали сразу, второй попытался скрыться, но был задержан.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.