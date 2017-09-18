Молодые жители Петрозаводска украли несколько женских брюк

Парочка справилась с антикражными устройствами, однако все равно попала в полицию.

Как рассказали в МВД Карелии, 12 сентября в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение криминального характера от администрации магазина, расположенного в одном из торговых центров города. Выяснилось, что из торгового павильона были похищены несколько женских брюк общей стоимостью более 7 тысяч рублей.

Было установлено, что к краже причастны девушка и молодой человек. Они вошли в магазин, выбрали интересующие их предметы одежды и прошли в примерочную. Сумев снять противокражные устройства, они сложили все в свои рюкзаки и покинули торговый зал.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 18-летние петрозаводчане, юноша и девушка, которые ранее проблем с законом не имели. Возбуждено уголовное дело, похищенное изъято. У полицейских есть основания полагать, что фигуранты причастны еще как минимум к двум кражам, совершенным в том же торговом центре.

Следствие продолжается. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.