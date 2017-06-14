Молодых людей в Петрозаводске поймали, когда они прятали наркотики в тайник

Карельские полицейские пресекли деятельность наркозакладчиков, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали на территории одного из гаражных кооперативов в Петрозаводске двух жителей столицы Карелии 25 и 29 лет. Они подозреваются в устройстве тайников для бесконтактного сбыта наркотиков.

Подозреваемых доставили в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республики Карелия. Во время досмотра у обоих были изъяты более 20 пакетиков с синтетическим наркотиком.

В ходе дальнейшей работы по предотвращению распространения наркотиков сотрудники УНК республиканского МВД установили еще одного закладчика, который работал с тем же интернет-наркомагазином, что и задержанные ранее петрозаводчане.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники изъяли у задержанных и из устроенных ими тайников около 50 граммов синтетических наркотиков.

В отношении подозреваемых по фактам совершения преступлений, связанных со сбытом наркотиков, в том числе и в крупном размере, возбуждены и расследуются пять уголовных дел.

Согласно уголовному законодательству фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.