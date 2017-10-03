Молокозаводы получили предложение выкупить два совхоза в Карелии

Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов заявил, что молочные заводы республики должны заняться строительством собственных ферм для укрепления своей сырьевой базы.

Как пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии", об этом Лабинов заявил на пресс-конференции в Петрозаводске.

"Почему бы нам не предложить нашим молочным заводам - а у нас их два работающих: "Славмо" и "Олонецкий молочный завод"- заняться укреплением собственной сырьевой базы за счет строительства новых, принадлежащих им, молочных ферм либо реконструкцией имеющихся ферм",- заявил Лабинов.

Глава Минсельхоза предложил в качестве площадки для возведения собственных ферм использовать площади двух предприятий- совхоза "Толвуйский" (Медвежьегорский район) и совхоза "Ведлозерский" (Пряжинский район).

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