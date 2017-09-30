Моросящий дождь ждет сегодня жителей Карелии

В Петрозаводске 30 сентября будет облачно с прояснениями.

Временами пройдет небольшой моросящий дождь.

Ветер северных направлений слабый.

Дневная температура составит +8, +10 градусов.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой моросящий дождь.

Ветер северных направлений слабый.

Днем воздух прогреется до +7, +12.