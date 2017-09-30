08:52, 30 Сентября 2017
Моросящий дождь ждет сегодня жителей Карелии
По теме
Загрузка...
Моросящий дождь ждет сегодня жителей Карелии
В Петрозаводске 30 сентября будет облачно с прояснениями.
Временами пройдет небольшой моросящий дождь.
Ветер северных направлений слабый.
Дневная температура составит +8, +10 градусов.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Местами пройдет небольшой моросящий дождь.
Ветер северных направлений слабый.
Днем воздух прогреется до +7, +12.
По теме
Выбор читателей
27.09.2017, 09:40
26.09.2017, 10:13
23.09.2017, 10:19
28.09.2017, 16:28
25.09.2017, 10:52
Аналитика
28.09.2017 11:15
Капитал
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
27.09.2017 16:15
27.09.2017 09:40
26.09.2017 10:13
26.09.2017 09:59
Чтиво
28.09.2017 09:07
Без политики
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
Медиа
28.09.2017 10:27
Опрос
Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?
Афиша
Сегодня в городе (7)
детям
Комментарии