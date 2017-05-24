16:02, 24 Мая 2017
Морозная ночь ожидает жителей Карелии 25 мая
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О погоде на 25 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг 25 мая будет переменная облачность.
Днем пройдет дождь.
Ветер ночью восточный, юго-восточный слабый, днем юго-западный умеренный.
Ночная температура составит +1, +3 градуса, днем потеплеет до +13, +15.
В районах Карелии также переменная облачность.
Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди.
Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-восточный, восточный, на юге юго-западный умеренный.
Ночью похолодает до +1, +6, местами температура опустится до 0, -5.
Днем воздух прогреется до +9, +14 градусов, по южным районам местами потеплеет до +18.
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