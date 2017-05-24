Морозная ночь ожидает жителей Карелии 25 мая

О погоде на 25 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг 25 мая будет переменная облачность.

Днем пройдет дождь.

Ветер ночью восточный, юго-восточный слабый, днем юго-западный умеренный.

Ночная температура составит +1, +3 градуса, днем потеплеет до +13, +15.

В районах Карелии также переменная облачность.

Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-восточный, восточный, на юге юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +1, +6, местами температура опустится до 0, -5.

Днем воздух прогреется до +9, +14 градусов, по южным районам местами потеплеет до +18.