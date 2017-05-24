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11:37, 24 Мая 2017

Московские врачи выяснят, почему жители Карелии страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями

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Карелия стала участником пилотного федерального проекта "ЭССЕ-2" по выявлению факторов риска заболевания сердечно-сосудистой системы.

В связи с тем, что сердечно-сосудистые заболеваниями занимают первое место в мире среди причин смертности трудоспособного населения, в России решено было провести эпидемиологические исследования на выявление фактов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Проект эпидемического исследования на сердечно-сосудистые заболевания под названием "ЭССЕ-РФ" реализован уже в 12 регионах страны, Карелия вступает во вторую фазу этого исследования "ЭССЕ 2".

Как отметила министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич, это пилотный проект федерального уровня, для его реализации нашей республике будет выделено несколько миллионов рублей.

В Карелии проект стартует в июне и заканчивается 1 ноября этого года.

Наталья Прищепа, заведующая центром медицинской профилактики Карелии, пояснила,  что в ходе реализации проекта будет сделана случайная выборка 2 тысяч жителей республики, которые попали в "ЭССЕ-2".

"Данные жители будут приглашены в медучреждения республики Карелия, обследованы, им будет выполнена электрокардиография на присланном московском оборудовании. Электрокардиограмма будет приведена в электронный вид и отправлена в Москву. Всем жителям будут сделаны анализы крови и проведено анкетирование, - объяснила Наталья Прищепа. - Анкетирование на факторы риска. По результатам сбора этих исследований будет каждому человеку предоставлено карта его заболеваний или факторов риска развития данных заболеваний".

По словам министра здравоохранения Карелии Ольги Лазаревич, данное исследование нужно для того, чтобы понять, какие факторы риска преобладают именно у нашего населения, живущего здесь в Петрозаводске или в районах республики.

"Узнав факторы риска, будем понимать, куда нам свои усилия направить, - объяснила Лазаревич, - то ли на борьбу с курением, то ли на тиражирование физической активности, то ли на борьбу с избыточной массой тела, то ли на правильное питание".

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