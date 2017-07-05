Москва готова увеличить финансирование региональных дорожных фондов

Федеральные министерства до 15 августа продумают перераспределение топливных акцизов регионам России. Соответствующее поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал Минфину, Минтрансу и Минэнерго.

Ранее Владимир Путин поручил Медведеву проработать вопрос о перераспределении топливных акцизов в пользу регионов.

"С учётом ранее данных поручений дополнительно рассмотреть вопрос об увеличении объема бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов за счёт перераспределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации средств, получаемых от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации"- заявил Владимир Путин, слова которого цитирует сайт правительства.

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