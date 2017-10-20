Москвичи собираются провести новогодние праздники в Карелии

Карелия вошла в топ-10 для путешествий москвичей в новогодние праздники.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил популярные направления отдыха москвичей в новогодние праздники.

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц, квартир и гостевых домов, совершенных из Москвы для проживания с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Подмосковье, Сочи, Санкт-Петербург, Крым, Ставрополье, Вологодская область (Великий Устюг), Владимирская область (Суздаль), Тверская область (Осташков), Карелия (Олонец и Сортавала) и Кемеровская область (Шерегеш) входят в первую десятку внутрироссийских направлений, где москвичи планируют отдохнуть в новогодние праздники.

По данным Tvil.ru, в Карелию москвичи поедут отдыхать в новогодние праздники в среднем на 5 дней и потратят на проживание более 3,5 тысяч рублей в сутки.

Для сравнения, в Подмосковье - на 5 дней (4 тысячи рублей), в Сочи - на 8 дней (3,9 тысяч рублей), в Ялту - на 7 дней, а в Великий Устюг - на 2 дня.