Моторевю и леопард под куполом

На дворе унылая осень, и, казалось бы, до ближайших праздников еще далеко. Но это не так.

Праздник – это не только календарная дата. Это настроение, состояние души, которое могут подарить самые простые, на первый взгляд, обстоятельства.

Итак, посреди осенних дождей и в преддверии зимних холодов в Петрозаводске зажигаются новые огни! К нам снова приезжает цирк!

Уникальность гастролеров, которые раскинут свой шатер возле торгово-развлекательного центра "Лотос Плаза", на этот раз подчеркнута дополнительно. В новом шоу под названием "Дежа вю" на арене соединятся "Советский" цирк-шапито и самый большой передвижной цирк в России "Розовый слон".

Гвоздем программы станет впечатляющий номер, выполненный международной "бригадой" мотоциклистов-каскадеров "Колумбийский форсаж". Кстати, одна из трех исполнительниц трюков на мотоцикле – девушка.

Свои умения покажут дрессированные верблюды и лошади, с которыми работают заслуженный артист России и Таджикистана Абдужабор Турдиев и его супруга, заслуженная артистка России Людмила Турдиева.

Еще одна "фишка" цирка – хищники Андрея Мацыгина. Дрессированный леопард понимается под купол цирка, также на арену выйдут дикобраз, обезьянка и собака породы туркменский алабай. Кроме того, зрители увидят дрессированных львов. А номер с веселыми королевскими пуделями Латифы Турдиевой, представительницы знаменитого циркового семейства дрессировщиков, особенно понравится юным зрителям.

- Летом во время наших гастролей в Череповце местные зоозащитники заподозрили нас в негуманном обращении с животными, - рассказали нам в администрации цирка. – Тогда нас проверили сотрудники Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры, никаких нарушений они не выявили. Все животные цирка были в отличном состоянии.

На арену выйдут воздушные гимнасты, которые также продемонстрируют уникальные силовые трюки. И все представление на арене будет веселый клоун, от номеров которого ребятишки просто надорвут животики.

Кстати, во время гастролей цирка у школьников как раз будут осенние каникулы. И почему бы не подарить им два с половиной часа веселья и праздника - как раз под куполом цирка?

Представления можно будет увидеть с 21 октября по 5 ноября в "шатре" у ТЦ "Лотос Плаза" на Лесном проспекте. Билеты продаются в кассах цирка с 10 до 20 часов. Телефон для справок (8-814-2) 27-27-80.

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