Мотоцикл и Hyundai столкнулись на Заводской, один человек пострадал

В Петрозаводске во вторник произошла дорожная авария с участием мотоцикла и автомобиля.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, инцидент произошел утром у дома 2 по улице Заводской.

"Водитель, гр. Н., 1967 г.р., управляя мотоциклом Honda VF, совершил столкновение с двигающейся в прямом направлении автомашиной Hyundai Solaris, водитель Б.", - сказано в сообщении ЕДДС.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в БСМП.