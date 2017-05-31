08:58, 31 Мая 2017
Мотоцикл и Hyundai столкнулись на Заводской, один человек пострадал
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В Петрозаводске во вторник произошла дорожная авария с участием мотоцикла и автомобиля.
По данным Единой дежурной диспетчерской службы, инцидент произошел утром у дома 2 по улице Заводской.
"Водитель, гр. Н., 1967 г.р., управляя мотоциклом Honda VF, совершил столкновение с двигающейся в прямом направлении автомашиной Hyundai Solaris, водитель Б.", - сказано в сообщении ЕДДС.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в БСМП.
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