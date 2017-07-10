Мотоциклист погиб в результате ДТП в Олонецком районе

Пожилой водитель, управляя мотоциклом "Восход", съехал в кювет и перевернулся, сообщило УГИБДД по Карелии.

Авария с участием мотоциклиста произошла сегодня около 15:20 на 7 км автодороги Коктозеро – Утозеро. По предварительным данным, водитель, управляя мотоциклом "Восход", допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

"В результате происшествия 60-летний водитель получил смертельные ранения, от которых скончался. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - рассказали в УГИБДД по Карелии.

Напомним, накануне вечером в Карелии также произошло ДТП с участием мотоциклиста. В 22.00 на 530-м км автодороги Щебзавод – поселок Вичка Медвежьегорского района, 28-летний водитель без права управления на питбайке вылетел на обочину. Молодой человек был госпитализирован.