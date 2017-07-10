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Мотоциклист разбился, катаясь без прав в Медвежьегорсоком районе
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10.07.17 09:33
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В Медвежьегорском районе мотоциклист улетел в кювет и был госпитализирован, сообщает УГИБДД по Карелии.
В воскресенье в 22.00 на 530-м км автодороги Щебзавод – поселок Вичка Медвежьегорского района, 28-летний водитель без права управления на питбайке вылетел на обочину.
В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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