Мотоциклист разбился, катаясь без прав в Медвежьегорсоком районе

В Медвежьегорском районе мотоциклист улетел в кювет и был госпитализирован, сообщает УГИБДД по Карелии.

В воскресенье в 22.00 на 530-м км автодороги Щебзавод – поселок Вичка Медвежьегорского района, 28-летний водитель без права управления на питбайке вылетел на обочину.

В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.