Мотоциклист врезался в оленя в Финляндии

Финский мотоциклист пролетел 20 метров после столкновения с оленем.

На юге Финляндии вечером 21 июня на перекрёстке двух дорог мотоциклист врезался в оленя, сообщает "Фонтанка.Fi" со ссылкой на местную полицию.

Как позже рассказал пострадавший байкер, копытное неожиданно выскочило из леса на проезжую часть. Мужчина потерял управление и, вылетев из мотоцикла, очутился на обочине в 20 метрах от места ДТП. Водитель в результате аварии получил лёгкие травмы, мотоцикл был повреждён.

Раненого оленя застрелили.