18:40, 22 Июня 2017
Мотоциклист врезался в оленя в Финляндии
По теме
Загрузка...
Финский мотоциклист пролетел 20 метров после столкновения с оленем.
На юге Финляндии вечером 21 июня на перекрёстке двух дорог мотоциклист врезался в оленя, сообщает "Фонтанка.Fi" со ссылкой на местную полицию.
Как позже рассказал пострадавший байкер, копытное неожиданно выскочило из леса на проезжую часть. Мужчина потерял управление и, вылетев из мотоцикла, очутился на обочине в 20 метрах от места ДТП. Водитель в результате аварии получил лёгкие травмы, мотоцикл был повреждён.
Раненого оленя застрелили.
По теме
Выбор читателей
21.06.2017, 14:42
15.06.2017, 19:10
16.06.2017, 13:44
16.06.2017, 12:37
21.06.2017, 14:51
19.06.2017, 19:10
Аналитика
21.06.2017 16:20
Политкухня
В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.
21.06.2017 14:42
19.06.2017 12:35
16.06.2017 13:44
13.06.2017 12:48
Чтиво
21.06.2017 12:47
Личное мнение
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
20.06.2017 12:08
19.06.2017 13:00
15.06.2017 12:00
Медиа
21.06.2017 14:46
Опрос
Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?
Комментарии