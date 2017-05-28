"Можно что-то такое изобразить, из-за чего потом все будут смеяться"

Парк "Ямка" у Вечного огня хотят украсить камнями с "языческими символами".

В среду в администрации Петрозаводска состоялось заседание общественной комиссии по реализации программы "Комфортная городская среда", в ходе которого инициативная группа горожан представила свой вариант благоустройства парка, расположенного рядом с Вечным огнем.

Как пояснила начальник управления городского хозяйства и транспорта Юлия Мизинкова, инициативная группа (в нее входит более десятка человек), в частности, предлагает: не мостить брусчаткой дорожки в парке, а просто обновить там гравий; отказаться от благоустройства набережной реки как такового, ограничившись небольшими ремонтными работами; вырубить только аварийные деревья (т.е. 93, а не 146), а вместо гейзерного фонтана установить сад камней с "плачущим" камнем-фонтаном.

Последняя инициатива стала предметом дискуссии.

Как отметила представитель инициативной группы Анастасия Неровная, в центре "Ямки" предполагается разместить "валуны из карельских пород с рельефной художественной обработкой".

"Сейчас аналогов в мире не существует. Москва только-только начинает в эту сторону смотреть, интересоваться этим видом искусства. Но у нас в Петрозаводске уже есть один резчик по камню, который входил в инициативную группу по проработке этой тематики и который умеет это делать", - рассказал общественница.

Она показала присутствовавшим примеры "художественной обработки" камней, и у членов комиссии появились первые вопросы.

"Это какая-то символика на камне? Что вообще изображено-то?" – поинтересовался депутат Петросовета Вадим Сухарев.

"Какие-нибудь языческие символы?" – похватил кто-то из его коллег.

"Дело не в язычестве. Просто можно что-нибудь такое изобразить, из-за чего потом будут смеяться", – объяснил Сухарев.

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