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Новости. Общество
16:13, 20 Октября 2017

Мусульмане Карелии нуждаются в новом месте для молитв

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В имеющееся здание все верующие не помещаются, молятся даже на улице.

Мусульманская община Карелии подняла вопрос о строительстве нового культово-культурного мусульманского центра в Петрозаводске, сообщает республиканский Миннац.

На сегодняшний день мусульмане не располагают иным помещением в Петрозаводске, кроме здания исламского духовно-культурного центра на улице Муезерской. Это небольшое по своим размерам строение сейчас не может вместить всех верующих. Особенно остро стоит вопрос о проведении занятий, коллективных молитв. В праздничные дни мусульмане вынуждены выполнять молитву прямо на улице, что создает неудобство и жителям соседних домов, и самим верующим. В связи с этим, по мнению мусульман, назрела необходимость строительства нового культово-культурного мусульманского центра, который будет удовлетворять всем необходимым потребностям.

По мнению руководителя мусульманской общины муфтия Абдуль Азиза (Сергея Дятко), место молитвы мусульман - мечеть - является тем духовным центром, где воспитываются высокие нравственные качества прихожан, где формируется правильное понимание исламской религии, что является важной профилактикой недопустимых отклонений в сторону религиозного радикализма и экстремизма.

Духовное Управление мусульман Республики Карелия (ДУМ РК) было организовано в 2001 году. Основной особенностью мусульманской общины Карелии является ее многонациональность - ДУМ РК объединяет представителей более 20 национальностей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2017-10-20 16:32:53
Молитесь дома, какие проблемы? Я вот дома совершаю атеистические обряды путем чтения научной литературы и никому не мешаю. Даже соседям.
кир
2017-10-20 16:30:50
Будущее за ними. Они быстрее и лучше работают, пока вы пьёте и лупите своих жён.Рабочие места у ленивых отобрали и Григорьев молчал в тряпочку. Ещё у них много детей и не шляются по улиц, а ходят в музыкальную школу. Мечеть им нужна.
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