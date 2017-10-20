Мусульмане Карелии нуждаются в новом месте для молитв

В имеющееся здание все верующие не помещаются, молятся даже на улице.

Мусульманская община Карелии подняла вопрос о строительстве нового культово-культурного мусульманского центра в Петрозаводске, сообщает республиканский Миннац.

На сегодняшний день мусульмане не располагают иным помещением в Петрозаводске, кроме здания исламского духовно-культурного центра на улице Муезерской. Это небольшое по своим размерам строение сейчас не может вместить всех верующих. Особенно остро стоит вопрос о проведении занятий, коллективных молитв. В праздничные дни мусульмане вынуждены выполнять молитву прямо на улице, что создает неудобство и жителям соседних домов, и самим верующим. В связи с этим, по мнению мусульман, назрела необходимость строительства нового культово-культурного мусульманского центра, который будет удовлетворять всем необходимым потребностям.

По мнению руководителя мусульманской общины муфтия Абдуль Азиза (Сергея Дятко), место молитвы мусульман - мечеть - является тем духовным центром, где воспитываются высокие нравственные качества прихожан, где формируется правильное понимание исламской религии, что является важной профилактикой недопустимых отклонений в сторону религиозного радикализма и экстремизма.

Духовное Управление мусульман Республики Карелия (ДУМ РК) было организовано в 2001 году. Основной особенностью мусульманской общины Карелии является ее многонациональность - ДУМ РК объединяет представителей более 20 национальностей.