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Новости. Культура
13:40, 19 Сентября 2017

Музей "Кижи" на выставке "Отдых Leisure"

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В Москве в "Экспоцентре" открылась 23-я международная туристская выставка "Отдых Leisure".

Туристический потенциал Республики Карелия на выставке представляет музей-заповедник "Кижи".

19 и 20 сентября международная выставка работает только для специалистов: здесь встречаются ведущие операторы, турагентства, национальные офисы и администрации по туризму, отельеры, страховые компании и системы бронирования.  Профессионалы из 64 стран собрались на одной площадке. 21 сентября вход на выставку будет открыт для всех желающих.

К стенду музея-заповедника "Кижи" всегда проявляют большой интерес: ведь к нам едут туристы со всего мира! К выставке подготовлены разнообразные буклеты и брошюры на русском, английском и китайском языках. Специалисты музея рассказывают о новых маршрутах, туристических предложениях, в том числе и о зимних программах, которые пользуются все большим спросом.

"Отдых Leisure" - это еще и большая деловая программа: конференции, семинары, круглые столы, презентации, а также фестивальная часть, в которую входят кулинарные мастер-классы в рамках Академии гастрономического туризма и конкурс презентационных материалов и информационных роликов "Привет, Россия — Родина моя!". Всю деловую программу форума-выставки объединяет главная тема "Туристическая индустрия — драйвер экономического развития. Современный образ туристической России". Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму.

На правах рекламы

 

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