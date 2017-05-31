Новости. Культура
13:46, 31 Мая 2017

Музей "Кижи" приглашает на бесплатную экскурсию по Старому городу и в церковь Святого духа

По теме

Музей "Кижи" приглашает на бесплатную экскурсию по Старому городу и в церковь Святого духа
31.05.17 13:46
Музей "Кижи" приглашает на бесплатные экскурсии
30.05.17 14:40
Летняя программа выставочных залов музея "Кижи" в Петрозаводске
29.05.17 09:04
Все новости
Загрузка...

Музей "Кижи" приглашает детей и взрослых 4 июня на бесплатную экскурсию по Старому городу и в церковь Святого духа.

4 июня в 13.00 состоится музейно-образовательная встреча в рамках проекта "Детский центр "Преображение".  В этот день отмечается православный праздник – День Святой Троицы. В программе – прогулка по кварталу исторической застройки, посещение церкви Святого духа, экскурсия по выставке "Из Калевалы в Похъелу".

Сегодня Церковь Святого Духа — действующий в городе храм. В XIX веке это была часовня, принадлежавшая Губернской земской больнице. В 1990–96 гг. памятник регионального значения был отреставрирован силами музея-заповедника "Кижи". В 1997 году церковь была вновь освящена. В настоящее время церковь Святого и Животворящего Духа - приписной храм Прихода Спасо-Преображенского храма острова Кижи.

В Старом городе есть множество зданий, каждое из которых – сама история! Петрозаводск - один из немногих городов, в котором еще существуют фрагменты жилой застройки, относящиеся к XIX столетию. Музей "Кижи" приглашает всех желающих раскрыть тайны Старого города!

В программе 4 июня:

13.00 - Прогулка по Старому городу. Знакомство с домами и жизнью Петрозаводска столетней давности (квартал исторической застройки в районе ул. Федосовой и Неглинской наб.)

13.30 - Посещение храма Святого и Животворящего Духа (ул. Федосовой, 21). Священник Андрей Суханов (отец Андрей) познакомит с историей, внутренним убранством храма, назначением церковных предметов, ответит на вопросы.

14.00 - Путешествие по детской интерактивной выставке-театру "Из Калевалы в Похъелу" (ул. Федосовой, 19)

Участие в программе бесплатное для всех!

Место встречи – лекционно-выставочный комплекс музея "Кижи", ул. Федосовой, 19.

Подробности по телефону 79-98-66.

На правах рекламы

 

По теме

Музей "Кижи" приглашает на бесплатную экскурсию по Старому городу и в церковь Святого духа
31.05.17 13:46
Музей "Кижи" приглашает на бесплатные экскурсии
30.05.17 14:40
Летняя программа выставочных залов музея "Кижи" в Петрозаводске
29.05.17 09:04
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
29.05.2017, 07:25
ФОТО: Жители Петрозаводска не могли вернуться с дач

Аналитика

Сегодня 14:48
Обществоведение
"Она лежала и уходила из жизни" 1
Пациентку психоневрологического интерната "Черемушки" в Кондопожском районе довели до полного истощения, заявили в Росздравнадзоре. У интерната своя версия трагедии. В неоднозначной истории разбиралась "Столица на Онего".
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
29.05.2017 12:09
Утраченный символ: быть или не быть? 23
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:11
Без политики
Увидеть. Узнать. Почувствовать: первое знакомство со SKODA KODIAQ
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
Сегодня 10:00
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
30.05.2017 10:59
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 4
29.05.2017 14:17
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Севильский цирюльник
Концерты (1)
На детской планете есть место всем на свете
детям
В кинотеатрах (6)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Большой
Прочь
Стражи Галактики. Часть 2
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»