Музей "Кижи" приглашает на бесплатную экскурсию по Старому городу и в церковь Святого духа
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Музей "Кижи" приглашает детей и взрослых 4 июня на бесплатную экскурсию по Старому городу и в церковь Святого духа.
4 июня в 13.00 состоится музейно-образовательная встреча в рамках проекта "Детский центр "Преображение". В этот день отмечается православный праздник – День Святой Троицы. В программе – прогулка по кварталу исторической застройки, посещение церкви Святого духа, экскурсия по выставке "Из Калевалы в Похъелу".
Сегодня Церковь Святого Духа — действующий в городе храм. В XIX веке это была часовня, принадлежавшая Губернской земской больнице. В 1990–96 гг. памятник регионального значения был отреставрирован силами музея-заповедника "Кижи". В 1997 году церковь была вновь освящена. В настоящее время церковь Святого и Животворящего Духа - приписной храм Прихода Спасо-Преображенского храма острова Кижи.
В Старом городе есть множество зданий, каждое из которых – сама история! Петрозаводск - один из немногих городов, в котором еще существуют фрагменты жилой застройки, относящиеся к XIX столетию. Музей "Кижи" приглашает всех желающих раскрыть тайны Старого города!
В программе 4 июня:
13.00 - Прогулка по Старому городу. Знакомство с домами и жизнью Петрозаводска столетней давности (квартал исторической застройки в районе ул. Федосовой и Неглинской наб.)
13.30 - Посещение храма Святого и Животворящего Духа (ул. Федосовой, 21). Священник Андрей Суханов (отец Андрей) познакомит с историей, внутренним убранством храма, назначением церковных предметов, ответит на вопросы.
14.00 - Путешествие по детской интерактивной выставке-театру "Из Калевалы в Похъелу" (ул. Федосовой, 19)
Участие в программе бесплатное для всех!
Место встречи – лекционно-выставочный комплекс музея "Кижи", ул. Федосовой, 19.
Подробности по телефону 79-98-66.
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