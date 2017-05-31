Музей "Кижи" приглашает на бесплатную экскурсию по Старому городу и в церковь Святого духа

Музей "Кижи" приглашает детей и взрослых 4 июня на бесплатную экскурсию по Старому городу и в церковь Святого духа.

4 июня в 13.00 состоится музейно-образовательная встреча в рамках проекта "Детский центр "Преображение". В этот день отмечается православный праздник – День Святой Троицы. В программе – прогулка по кварталу исторической застройки, посещение церкви Святого духа, экскурсия по выставке "Из Калевалы в Похъелу".

Сегодня Церковь Святого Духа — действующий в городе храм. В XIX веке это была часовня, принадлежавшая Губернской земской больнице. В 1990–96 гг. памятник регионального значения был отреставрирован силами музея-заповедника "Кижи". В 1997 году церковь была вновь освящена. В настоящее время церковь Святого и Животворящего Духа - приписной храм Прихода Спасо-Преображенского храма острова Кижи.

В Старом городе есть множество зданий, каждое из которых – сама история! Петрозаводск - один из немногих городов, в котором еще существуют фрагменты жилой застройки, относящиеся к XIX столетию. Музей "Кижи" приглашает всех желающих раскрыть тайны Старого города!

В программе 4 июня:

13.00 - Прогулка по Старому городу. Знакомство с домами и жизнью Петрозаводска столетней давности (квартал исторической застройки в районе ул. Федосовой и Неглинской наб.)

13.30 - Посещение храма Святого и Животворящего Духа (ул. Федосовой, 21). Священник Андрей Суханов (отец Андрей) познакомит с историей, внутренним убранством храма, назначением церковных предметов, ответит на вопросы.

14.00 - Путешествие по детской интерактивной выставке-театру "Из Калевалы в Похъелу" (ул. Федосовой, 19)

Участие в программе бесплатное для всех!

Место встречи – лекционно-выставочный комплекс музея "Кижи", ул. Федосовой, 19.

Подробности по телефону 79-98-66.

На правах рекламы