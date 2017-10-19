Музей "Кижи" приглашает горожан на "Ночь искусств"

Большая программа выставок, квестов, занятий, мастер-классов под общим названием "Кижи в городе" состоится в субботу 4 ноября.

Большая программа выставок, квестов, занятий, мастер-классов под общим названием "Кижи в городе" состоится в субботу 4 ноября на пяти основных музейных площадках: выставочный зал музея (пл. Кирова, 10А), музейное фондохранилище (пл. Кирова, 10), лекционно-выставочный комплекс (ул. Федосовой, 19), музейное здание (ул. Федосовой, 15), музейная кузница (Неглинская наб., 25).

Девиз Всероссийской акции "Ночь искусств" в 2017 году – "Искусство объединяет".

С 17.00 до 22.00 каждый желающий может совершенно бесплатно посетить все выставки музея-заповедника "Кижи". Обратите внимание на время организованных экскурсий! Просим приходить за 5-10 минут до указанного времени. Состоится интерактивная презентация нового проекта "Бесёдная фатера", где никому не будет скучно вместе с фольклорно-этнографическим ансамблем музея "Кижи"! Для посетителей представлен огромный выбор мастер-классов и занятий за небольшую плату – от 30 до 100 рублей. Для тех, кто намерен обойти все площадки и посетить большее количество мастер-классов, внимание, специальное предложение! Купив билет на музейный квест за 200 рублей, вы гарантированно станете участником всех мероприятий "Ночи искусств", а выполнив задания на "станциях", получите призы от музея "Кижи"!

Только в "Ночь искусств" произойдёт волшебная трансформация в Старом городе – музейная кузница превратится в … пекарню! Здесь состоятся кулинарные мастер-классы. Вы до сих пор не умеете готовить калитки и сульчинат? Приходите к нам! Рядом с кузницей-пекарней расположится фотовыставка "Кижская фотосушка", а также ярмарка-продажа прекрасных даров осени: мёда, варенья, ароматного чая, вкусных и полезных сладостей!

Программа "Кижи в городе" в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств":

4 ноября 2017 года 17.00 – 22.00

Музейный квест – познавательная игра по всем площадкам программы "Кижи в городе" (200 руб./чел.), билеты можно приобрести в кассах музея с 24 октября по 4 ноября.

Презентационно-выставочный комплекс (пл. Кирова 10А)

- Выставка "Береги землю родимую как мать любимую". Авторские экскурсии (начало в 17.30, 18.30, 19.30, 20.30). Вход бесплатный.

- Мастер-классы "Кижский сувенир", "Звенящий браслет-оберег", "Птица "Пава", Ключница с мотивом традиционной вышивки" (начало в 18.00, 19.00, 20.00). Стоимость – 100 руб. /чел.

Фондохранилище (пл. Кирова, 10)

- Экскурсия "Открытые фонды" (начало в 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20). Вход бесплатный.

- Занятие-практикум "Семейная фотография" (начало в 17.20, 19.20). Стоимость – 30 руб./чел.

- Занятие "Старый патефон" (начало в 18.00, 20.00). Стоимость – 30 руб./чел.

Лекционно-выставочный комплекс музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19)

- Детская интерактивная выставка "Свет души моей". Экскурсии (начало в 17.30, 18.30, 19.30,20.30). Вход бесплатный.

- Мастер-классы "Традиционная глиняная игрушка", "Тайна печатной техники", "Чудесный лемех" (начало в 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00). Стоимость 100 руб./чел.

Музейное здание (ул. Федосовой, 15)

- Презентация проекта "Беседная фатера". Интерактивная программа с участием фольклорно-этнографического ансамбля (начало в 18.00, 20.00). Вход бесплатный.

Кузница (Неглинская наб., 25)

- Кулинарный мастер-класс "Калитки и сульчинат" (с 17.30 до 21.00). Стоимость 100 руб./чел.

- Фотовыставка "Кижская фотосушка".

- Ярмарка-продажа ладвинского меда от семьи Волковых, ароматных травяных чаев, цветочного варенья, а также вкусных и полезных сладостей от мастерской супругов Хьюрри.

Справки по телефону: 799869.

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