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Новости. Культура
15:20, 25 Сентября 2017

Музей "Кижи" приглашает на авторскую экскурсию

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В первый день октября состоится экскурсия по выставке "Отечества достойные сыны", которую проведёт её автор – начальник отдела истории и этнографии музея "Кижи" Светлана Васильевна Воробьёва.

Выставочный зал на пл. Кирова, 10А. Вход - бесплатный для всех желающих.

Светлана Васильевна Воробьёва - кандидат филологических наук, знаток истории Заонежья, специалист по составлению родословных и просто прекрасный рассказчик! За годы работы в музее создала множество прекрасных экспозиций, и "Отечества достойные сыны" - одна из её блестящих работ.

Посетители выставки увидят как подлинные предметы из фондового собрания музея-заповедника "Кижи", так и научно-вспомогательные материалы, исторические тексты, копии документов, карты, литографии. Авторы выставки — начальник отдела истории и этнографии музея "Кижи" Светлана Воробьёва и зав. сектором научно-экспозиционной работы Жанна Гвоздева — собрали множество документов, доказывающих участие наших земляков в важных исторических событиях. В разделе, посвященном сказителям, используются аудиозаписи, в том числе подлинные. На выставке представлены фрагменты интерьера крестьянской избы с предметами домашнего обихода — керамическая, деревянная и берестяная посуда, мебель (стол, посудник, лавки). Осветительные приборы — светцы.

Деревни исторической Кижской волости — это мир северного крестьянина. До XVIII века поблизости не было ни городов, ни крупных административных центров, жизнь протекала медленно и размерено, согласуясь с ритмом полевых и домашних работ. И, тем не менее, жители кижской округи не один раз оказывались в центре важнейших событий в истории России.

Авторская экскурсия Светланы Воробьёвой – это уникальное событие, такого интересного рассказа вы не услышите больше нигде. Не пропустите!

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