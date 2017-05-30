Музей "Кижи" приглашает на бесплатные экскурсии

В День защиты детей, 1 июня, музей-заповедник "Кижи" приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии по выставке "Из Калевалы в Похьелу".

Ждём детей и взрослых в выставочном зале по адресу ул. Федосовой, 19 в 11.00, в 14.00 и в 16.00.

Выставка "Из Калевалы в Похьелу" посвящена древним эпическим песням – карело-финским рунам, получившим всемирную известность благодаря появлению поэмы Элиаса Лённрота "Калевала". Это не просто выставка, а выставка – театр.

Для вас оживут страницы древних рун, предстанут яркие образы Калевалы и Похьелы – двух мифических стран, которые населяют эпические герои, волшебные животные. Вместе с героями "Калевалы" - старым мудрым Вяйнямейненом, кузнецом Илмариненом и охотником Лемминкяйненом - вы легко переместитесь из Калевалы в Похьелу, преодолев испытания, выполнив трудные задания, совершив чудесные превращения.

На выставке вы познакомитесь с традициями древних карелов, увидите подлинные предметы, куклы, декорации, художественные инсталляции, которые помогут зримо представить мир эпических песен.

Бесплатные экскурсии состоятся 1 июня в 11.00, в 14.00 и в 16.00. Предварительные заявки принимаются по телефонам (814–2) 79-98-76, 79-98-75.

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