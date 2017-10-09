Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Культура
15:32, 09 Октября 2017

Музей "Кижи" приглашает на заключительную экскурсию

По теме

Тату, Вирус, Шура, Мираж выступят в Петрозаводске
09.10.17 12:02
Сегодня состоится вечер живой музыки в ресторане "Панорамный"
07.10.17 10:00
Ресторан "Панорамный" приглашает на вечера живой музыки
06.10.17 14:25
Все новости
Загрузка...

Музей "Кижи" приглашает на заключительную экскурсию по выставке "Отечества достойные сыны".

13 октября, накануне Покрова Богородицы завершает свою работу выставка "Отечества достойные сыны" в выставочном зале музея "Кижи" на пл. Кирова 10 А. В пятницу, в 17.00 приглашаем всех желающих познакомиться с историей крестьянских семей Заонежья, судьбы которых оказались тесно связаны со значимыми событиями в истории Российского государства!

Крестьяне Сидоровы из Сенной Губы помогали инокине Марфе, матери Михаила Федоровича, первого русского царя из рода Романовых, сосланной в Заонежье. За эту помощь крестьяне Сидоровы были пожалованы двумя деревнями в Сенной Губе (Клементьевская и Голиково), которые существуют до сих пор. Выходцы из кижских деревень братья Семеновы были среди основателей старообрядческого Данилово-Выголексинского общежительства, оказавшего впоследствии огромное влияние на материальную и духовную культуру России.

Заонежские рудознатцы участвовали в формировании горнозаводской промышленности Урала. Кижские крестьяне были среди первых жителей Петербурга, участвовавших в строительстве города, влившихся в мещанское и купеческое сословие столицы. Плотники из кижских деревень строили город  Херсон и его судоверфи после присоединения этих земель к Российской империи. В списках георгиевских кавалеров времён русско-турецкой и Первой мировой войн навечно запечатлены имена заонежан. Большое влияние на искусство России оказало знакомство с живыми носителями традиции былинного сказительства в Кижах.

Посетители выставки могут увидеть как подлинные предметы интерьера и быта из фондового собрания музея-заповедника "Кижи", так и научно-вспомогательные материалы, исторические тексты, копии документов, карты, литографии.  Авторы выставки - начальник отдела истории и этнографии музея "Кижи" Светлана Воробьёва  собрала множество документов, доказывающих участие наших земляков в важных исторических событиях.

Выставка раскрывает связь судеб людей с судьбами государства и подчеркивает значимость роли отдельной личности в истории страны.

Приглашаем петрозаводчан и гостей столицы Карелии в пятницу 13 октября в 17.00 на прощальную экскурсию выставке! Стоимость экскурсионного билета  – 50 рублей.

Предварительная запись на экскурсию по телефонам: 79-98-66, 79-98-11.

На правах рекламы

По теме

Тату, Вирус, Шура, Мираж выступят в Петрозаводске
09.10.17 12:02
Сегодня состоится вечер живой музыки в ресторане "Панорамный"
07.10.17 10:00
Ресторан "Панорамный" приглашает на вечера живой музыки
06.10.17 14:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2017, 23:30
ФОТО: Полина Гагарина полностью обнажилась для фотосессии
05.10.2017, 11:15
"События происходили страшные"
02.10.2017, 14:19
Город строгого режима
02.10.2017, 11:32
Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
04.10.2017, 12:42
Появилось видео, как сотрудники ДПС поймали за рулем пьяного сына директора музея Карелии
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 11:18
Капитал
ПКС-Водоканал призывает не копить долги 1
Петрозаводчанин хотел отдохнуть за рубежом, но в отпуске обнаружил, что все его банковские счета заблокированы.
"Победитель выборов был определен еще в феврале" 26
06.10.2017 11:05
"События происходили страшные" 9
05.10.2017 11:15
Пряжинский "голодомор" (18+) 11
03.10.2017 16:14
То немцу смерть 20
03.10.2017 10:22
Вся аналитика

Чтиво

06.10.2017 11:54
Личное мнение
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 20
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
Город строгого режима 1
02.10.2017 14:19
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 4
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
Сегодня 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (2)
Крым
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»