Музей "Кижи" приглашает на заключительную экскурсию по выставке "Отечества достойные сыны".

13 октября, накануне Покрова Богородицы завершает свою работу выставка "Отечества достойные сыны" в выставочном зале музея "Кижи" на пл. Кирова 10 А. В пятницу, в 17.00 приглашаем всех желающих познакомиться с историей крестьянских семей Заонежья, судьбы которых оказались тесно связаны со значимыми событиями в истории Российского государства!

Крестьяне Сидоровы из Сенной Губы помогали инокине Марфе, матери Михаила Федоровича, первого русского царя из рода Романовых, сосланной в Заонежье. За эту помощь крестьяне Сидоровы были пожалованы двумя деревнями в Сенной Губе (Клементьевская и Голиково), которые существуют до сих пор. Выходцы из кижских деревень братья Семеновы были среди основателей старообрядческого Данилово-Выголексинского общежительства, оказавшего впоследствии огромное влияние на материальную и духовную культуру России.

Заонежские рудознатцы участвовали в формировании горнозаводской промышленности Урала. Кижские крестьяне были среди первых жителей Петербурга, участвовавших в строительстве города, влившихся в мещанское и купеческое сословие столицы. Плотники из кижских деревень строили город Херсон и его судоверфи после присоединения этих земель к Российской империи. В списках георгиевских кавалеров времён русско-турецкой и Первой мировой войн навечно запечатлены имена заонежан. Большое влияние на искусство России оказало знакомство с живыми носителями традиции былинного сказительства в Кижах.

Посетители выставки могут увидеть как подлинные предметы интерьера и быта из фондового собрания музея-заповедника "Кижи", так и научно-вспомогательные материалы, исторические тексты, копии документов, карты, литографии. Авторы выставки - начальник отдела истории и этнографии музея "Кижи" Светлана Воробьёва собрала множество документов, доказывающих участие наших земляков в важных исторических событиях.

Выставка раскрывает связь судеб людей с судьбами государства и подчеркивает значимость роли отдельной личности в истории страны.

Приглашаем петрозаводчан и гостей столицы Карелии в пятницу 13 октября в 17.00 на прощальную экскурсию выставке! Стоимость экскурсионного билета – 50 рублей.

Предварительная запись на экскурсию по телефонам: 79-98-66, 79-98-11.

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