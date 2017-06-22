Музей "Кижи" приглашает в путешествие на 100 лет назад

В субботу 24 июня в 14.00 в квартале исторической застройки Петрозаводска состоится праздник "Иллюзии Старого города".

"Мы с вами вспомним век двадцатый,

Семнадцатый – смятенный – год…

Приобретенья и утраты

Узнал олонецкий народ"

1917 год. Как будто совсем недавно началось сооружение первой очереди дороги Петрозаводск – Сороцкая и Обухово – Званка. А нынче – трёх лет не прошло! – станция построена, и поезда следуют через наш славный город. Как известно, в начале войны Чёрное и Балтийское моря оказались заблокированы, а война требует огромного количества продовольствия и боеприпасов. Дорога через Петрозаводск соединила сеть железных дорог России с портом, что не замерзает. Бурный XX век диктует нам невиданные доселе скорости и инженерные решения. Демократические свободы, равенство граждан, полное народовластие – эти идеи витают и в провинциальном Петрозаводске.

Музейный праздник "Иллюзии Старого города" - возможность побывать в атмосфере губернского города столетней давности. Поторговаться с ремесленниками на ярмарке и купить у них ключницу из ткани или куклу-оберег. Зайти в "Мужскую парикмахерскую" и увидеть мастерство создания ретро-причёсок. Заглянуть в столярную мастерскую, к кузнецу или к мастерицам по пошиву костюмов.

Во дворе научной библиотеки музея "Кижи" (Неглинская наб., 3) будет работать Летний театр: здесь вниманию почтенной публики будет представлена пьеса Аверченко "Четверо", чтение стихов, исполнение пьес под гитару. Возле дома по Неглинской наб., 5 – площадка Приюта для животных, сбор средств на благотворительные цели. Подкрепить свои силы отдыхающие смогут в привокзальном буфете. "Общество трезвости" будет следить за тем, чтобы гуляющие по Старому городу гуляли ровно, не спотыкаясь. Земская почта, "Электротеатр "Ренессанс", где показывают немое кино и играет тапёр, духовой оркестр, выступления фольклорных коллективов, детские площадки и многое другое – всё это сделает праздник незабываемым!

На площадке возле выставочного зала (ул. Федосовой, 19) состоится дефиле участников конкурса "Лучший городской костюм конца XIX – начала XX века". Впрочем, каждый, кто придёт на праздник, сможет украсить его своим оригинальным костюмом! Доставайте из бабушкиных сундуков кружевные воротнички, скрипящие башмаки, зонтики, перчатки и ридикюли! Мы ждём вас на празднике "Иллюзии Старого города"!

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