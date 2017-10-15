13:27, 15 Октября 2017
Мужчина был сбит легковушкой на пешеходном переходе в Кондопоге
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Легковой автомобиль "Рено" сбил мужчину 1965 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе в городе бумажников в Карелии.
По сообщению республиканского управления ГИБДД, ДТП было зарегистрировано вчера в 17.50 на улице Бумажников, у дома №38.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Рено", совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход 1965 года рождения получил травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка, уточнили в карельском управлении ГИБДД.
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