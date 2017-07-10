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Новости. Криминал
18:40, 10 Июля 2017

Мужчина и женщина задержаны в "Ленте" за кражу пижамы и тарелок

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В Петрозаводске сотрудники "Росгвардии" задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в краже одежды и хозяйственных товаров из торгового центра.

Как рассказали в региональном отделе Росгвардии, инцидент произошел в ТЦ "Лента" в ночь на воскресенье.

"Около 1.25 в ТЦ "Лента" по улице Ленинградской, д. 13 сработало средство экстренного вызова полиции. Прибыв на место, группа задержания выяснила, что мужчина 1980 года рождения и женщина 1985 года рождения пронесли товар через кассу, не оплатив его, а именно: пижаму мужскую, майку женскую, нож для овощей, 2 тарелки и салфетницу. Граждане задержаны и доставлены в отдел полиции", - отметили в ведомстве.

В Росгвардии добавили, что задержанная женщина находится в розыске по подозрению в совершении краж.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2017-07-10 19:36:31
Росгвардия это понятие растяжимое, оставим бойцов спецподразделений в стороне и обсудим обычных полицейских ОВО.
Кто же они. Написать бумагу о задержании и привезти в отдел двух задержанных наверно это геройский поступок, ах да, это же целое раскрытие преступления, вот как делается план.
Наверно полицейские не виноваты в том, что они такие, их так заставляют делать начальники, а тех начальников свои начальники, наверно в нашем государстве все так и будет дальше. И все таки кто он сотрудник ОВО, полицейский или не полицейский, поможет он обычному жителю или нет, наверно друг данного полицейского в раскрытии только тревожная кнопка.
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