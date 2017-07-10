Мужчина и женщина задержаны в "Ленте" за кражу пижамы и тарелок

В Петрозаводске сотрудники "Росгвардии" задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в краже одежды и хозяйственных товаров из торгового центра.

Как рассказали в региональном отделе Росгвардии, инцидент произошел в ТЦ "Лента" в ночь на воскресенье.

"Около 1.25 в ТЦ "Лента" по улице Ленинградской, д. 13 сработало средство экстренного вызова полиции. Прибыв на место, группа задержания выяснила, что мужчина 1980 года рождения и женщина 1985 года рождения пронесли товар через кассу, не оплатив его, а именно: пижаму мужскую, майку женскую, нож для овощей, 2 тарелки и салфетницу. Граждане задержаны и доставлены в отдел полиции", - отметили в ведомстве.

В Росгвардии добавили, что задержанная женщина находится в розыске по подозрению в совершении краж.