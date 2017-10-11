12:49, 11 Октября 2017
Мужчина погиб под обрушившимся домом на севере Карелии
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В Лоухи проводится проверка по факту гибели мужчины под обрушившимся домом, сообщает СУСК по Карелии.
Кемским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины.
В ночь на 9 октября житель посёлка Лоухи отправился к полуразрушенному деревянному дому для того, что добыть дров. Во время разбора конструкций на него обрушилась часть потолочного перекрытия и оказался под бревнами.
От полученных травм он скончался.
В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
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