Мужчина попал под колеса автомобиля на трассе в Карелии

В Кондопожском районе автомобиль сбил человека, перебегавшего трассу, сообщает УГИБДД по Карелии.

В пятницу в 13.50 на 473-м трассы "Кола" водитель Subaru Forester сбил 52-летнего мужчину, переходившего дорогу перед автомобилем.

Пострадавший был госпитализирован.

Водитель трезв. По факту ДТП проводится проверка.