08:58, 22 Сентября 2017
Мужчина пострадал на пожаре в Петрозаводске
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Пожар произошел в квартире жилого дома на ул.Лизы Чайкиной, сообщили в городской дежурно-диспетчерской службе.
В минувший четверг 21 сентября в 12.08 в доме на ул. Лизы Чайкиной произошел пожар в квартире.
На пожаре пострадал 36-летний мужчина, ему назначено амбулаторное лечение.
Причины пожара устанавливаются.
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