Мужчина притворился уткой, чтобы попасть на музыкальный фестиваль в Финляндии

Житель Финляндии собирался незаметно проникнуть на территорию музыкального фестиваля Ruisrock без билета, а в итоге стал местной знаменитостью.

У бывшего пловца и игрока в водное поло Тимми Туутти (Timmi Tuutti) не было билета на Ruisrock в Турку, поэтому он придумал необычный способ проникнуть на мероприятие. Позже 25-летний мужчина сам рассказал о своём приключении изданию Iltalehti, отмечает "Фонтанка.fi".

"Он проплыл на территорию опен-эйра под водой в маске с трубкой, замаскировавшись под утку. Вещи он положил в водонепроницаемый рюкзак, а поверхность видел, используя зеркало", - пишет издание.

До этого финн тренировался неделю. Казалось, он продумал все, и оставалось только проплыть более километра до заветного пляжа на острове Руиссало, однако в 20 метрах от цели пловцу помешало затопленное дерево, и он застрял.



фото: Totti Nurmi/ iltalehti.fi

"К тому времени, как ему с трудом удалось высвободиться из ловушки, странную резиновую утку уже заметили спасатели и приказали незваному гостю плыть обратно. Но в конце концов, изрядно замёрзнув (температура воды составляла около +18 градусов), Тимми Туутти всё же добрался до берега фестивальной зоны и прошел на мероприятие", - говорится в сообщении.

Находчивый финн с уткой на голове стал местной знаменитостью. С Туутти уже связался магазин одежды, предложив билет на фестиваль следующего года взамен на рекламу.