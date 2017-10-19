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Новости. Криминал
18:20, 19 Октября 2017

Мужчина пытался тайком вынести из магазина на Древлянке семь коробок конфет

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В Карелии сотрудники Росгвардии за сутки пресекли шесть попыток хищения товара из магазинов.

"В половине случаев выбор злоумышленников пал на достаточно дорогие товары", - отметили в ведомстве.

Так, у посетителя одного из магазинов в петрозаводском районе Древлянка при досмотре извлекли из-под куртки семь коробок конфет общей стоимость около 1,7 тыс. рублей. 

"В том же районе в торгово-развлекательном комплексе задержан 36-летний мужчина, который пытался заполучить бесплатную пару обуви. Похищенное было спрятано в сумку, но незаметно унести его не удалось. Торговая точка могла пострадать на 2500 рублей", - отметили в региональном отделе Росгвардии. 

А в "Ленте" на улице Ленинградской 42-летний злоумышленник спрятал под одеждой "джентльменский набор": бутылку коньяка, бекон, колбасу, сыр и шоколад.

"Все задержанные переданы полиции. За хищения законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, наказание регламентируют статьи 7.27 КоАП РФ и 158 УК РФ", - заключили в ведомстве.

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