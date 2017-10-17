17:20, 17 Октября 2017
Мужчина пытался украсть элитный алкоголь в петрозаводской "Ленте"
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В Петрозаводске 32-летний мужчина пытался незаметно вынести из гипермаркета дорогостоящий алкоголь.
Инцидент произошел в воскресенье вечером.
"Сотрудники вневедомственной охраны прибыли в гипермаркет, расположенный на Комсомольском проспекте, на сработку тревожной сигнализации. Там был задержан 32-летний мужчина, который хотел вынести под курткой виски стоимостью около 2000 рублей", - рассказали в республиканском отделе Росгвардии.
Предполагаемого злоумышленника передали полиции. Мужчине может грозить административный штраф, арест или обязательные работы.
"Всего за минувшие выходные в Карелии зарегистрировано 6 попыток хищения продукции из торговых заведений: одна - в Медвежьегорске, остальные – в столице республики", - заключили в Росгвардии.
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