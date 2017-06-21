17:20, 21 Июня 2017
Мужчина, убивший человека на петрозаводском кладбище, получил девять лет
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Городской суд Петрозаводска приговорил к девяти годам лишения свободы мужчину, который обвинялся в убийстве человека на территории местного кладбища.
Преступление было совершено в сентябре 2016 года.
В суде установлено, что ранее судимый К., находясь на территории кладбища в Петрозаводске, в ходе ссоры с малознакомым человеком избил его кулаками и ногами. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.
"Назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в суде.
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