Новости. Криминал
17:20, 21 Июня 2017
фото: http://deadreckoning.tv

Мужчина, убивший человека на петрозаводском кладбище, получил девять лет

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Городской суд Петрозаводска приговорил к девяти годам лишения свободы мужчину, который обвинялся в убийстве человека на территории местного кладбища.

Преступление было совершено в сентябре 2016 года.

В суде установлено, что ранее судимый К., находясь на территории кладбища в Петрозаводске, в ходе ссоры с малознакомым человеком избил его кулаками и ногами.  В результате потерпевший скончался на месте происшествия.    

"Назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в суде.

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