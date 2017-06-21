Мужчина, убивший человека на петрозаводском кладбище, получил девять лет

Городской суд Петрозаводска приговорил к девяти годам лишения свободы мужчину, который обвинялся в убийстве человека на территории местного кладбища.

Преступление было совершено в сентябре 2016 года.

В суде установлено, что ранее судимый К., находясь на территории кладбища в Петрозаводске, в ходе ссоры с малознакомым человеком избил его кулаками и ногами. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

"Назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в суде.