Мужчина угнал автомобиль в Кеми

В Карелии сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, угнавшего "десятку".

Как рассказали в отделении Росгвардии, 24 мая в городе Кемь около 21.00 группа задержания получила сообщение, что на ул.Некрасова угнали автомобиль "ВАЗ 2110" чёрного цвета.

"Уже в 21:27 сотрудники вневедомственной охраны обнаружили похожий автомобиль, который двигался в сторону ул. Вокзальной. Автомобиль был остановлен, водитель – ранее судимый гражданин 1982 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения, задержан", - рассказали в ведомстве.

Задержанный был передан сотрудникам ДПС. По факту угона возбуждено уголовное дело.