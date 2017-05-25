12:41, 25 Мая 2017
Мужчина угнал автомобиль в Кеми
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В Карелии сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, угнавшего "десятку".
Как рассказали в отделении Росгвардии, 24 мая в городе Кемь около 21.00 группа задержания получила сообщение, что на ул.Некрасова угнали автомобиль "ВАЗ 2110" чёрного цвета.
"Уже в 21:27 сотрудники вневедомственной охраны обнаружили похожий автомобиль, который двигался в сторону ул. Вокзальной. Автомобиль был остановлен, водитель – ранее судимый гражданин 1982 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения, задержан", - рассказали в ведомстве.
Задержанный был передан сотрудникам ДПС. По факту угона возбуждено уголовное дело.
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