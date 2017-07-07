Мужчина, укравший в Петрозаводске безалкогольных напитков на 5 тысяч, получил 3,5 года "строгача"

Петрозаводский городской суд вынес приговор мужчине, который, взломав стоявший на остановке холодильник, украл безалкогольных напитков на сумму более 5 тысяч рублей.

Как рассказали в суде, преступление было совершено в сентябре 2016 года. Обвиняемый, находясь у торгового павильона на остановочном комплексе в Петрозаводске, взломал двери в холодильной установке и украл безалкогольны напитков на общую сумму свыше 5 тысяч рублей. После этого, сообщили в суде, он подошел к чужому автомобилю, отверткой открыл дверь, проник в салон и попытался запустить двигатель. Но поскольку злоумышленника заметили прохожие, он вышел из машины и скрылся.

"Назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде, добавив, что ранее обвиняемый уже был судим.

Приговор пока не вступил в силу.