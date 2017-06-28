Мужчина в Карелии похитил велосипедов на 260 тысяч рублей

В Кондопоге похитителя велосипедов отправили в колонию на 2,5 года.

Как установил Кондопожский суд, ранее не судимый 26-летний житель Петрозаводска в течение двух месяцев 2016 года похитил 29 велосипедов в Петрозаводске, Кондопожском, Прионежском, Олонецком и Медвежьегорском районах. Общий размер причиненного ущерба составил 260,7 тысячи рублей, рассказали в прокуратуре Карелии.

"Злоумышленник подъезжал к жилому дому на автомашине, в подъезде выбирал понравившийся велосипед, перекусывал инструментом велозамок, грузил 1-2 велосипеда в багажник автомобиля и уезжал в Петрозаводск, где продавал краденое своему знакомому", - отметили в ведомстве.

Задержали вора во время очередного вояжа в Кондопожском районе сотрудники ГИБДД.

В ходе следствия удалось найти и вернуть владельцам 20 двухколесных машин, остальными потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 97,5 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного причиненного ущерба.