Мужчине из Карелии грозит 5 лет колонии за комментарий в Интернете

В Петрозаводске перед судом предстанет 35-летний мужчина, обвиняемый экстремизме.

По версии следствия, обвиняемый разместил на одном из сайтов текст, содержащий высказывания уничижительного характера по отношению к представителям религиозной группы. Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в Следкоме Карелии.