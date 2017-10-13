08:15, 13 Октября 2017
Мужчине из Карелии грозит 5 лет колонии за комментарий в Интернете
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В Петрозаводске перед судом предстанет 35-летний мужчина, обвиняемый экстремизме.
По версии следствия, обвиняемый разместил на одном из сайтов текст, содержащий высказывания уничижительного характера по отношению к представителям религиозной группы. Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в Следкоме Карелии.
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